पालक, गोभी और ब्रोकली से कोलोन कैंसर का खतरा कम

पालक, गोभी और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां फोलेट से भरपूर होती हैं, जो एक प्रकार का विटामिन बी9 है। एक अध्ययन में पाया गया है कि फोलेट से भरपूर आहार खाने से कोलोन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।

Spinach, cabbage and broccoli may help reduce the risk of colon cancer