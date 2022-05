Tuberculosis: बच्चों को हो रहे हैं फेफड़ों और लिम्ड नोड की टीबी, जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में

Tuberculosis: डॉक्टर्स का मानना है कि यदि दो हफ़्तों से ज्यादा समय तक खांसी बनी हुई है, तो बच्चे में ये टीबी का लक्षण भी हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति दिख रही है तो तुरंत ही जांच कराएं।



Updated: May 12, 2022 03:11:52 pm

Tuberculosis: टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बात करें तो ये माइक्रोबियल ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टेरिया के कारण होती है। इस बैक्टेरिया के शरीर में प्रवेश करने से टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। वहीं ये संक्रामक बीमारी होती है जो एक से दूसरे को आसानी से फैल जाती है। आमतौर पर इस बीमारी का खतरा अक्सर बढ़ते उम्र के लोगों को अधिक होता है, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं।



टीबी के मुख्य लक्षणों कि बात करें तो इसका मुख्य लक्षण है खांसी आना, वहीं आजकल बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है।

