Study finds : हृदय रोग से बचाव के लिए ये 6 आहार अत्यंत महत्वपूर्ण

जयपुरPublished: Sep 06, 2023 02:47:32 pm Submitted by: Manoj Kumar

These 6 diets are very important to prevent heart disease : कार्डियोवैस्क्युलर रोग भारत में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि कई अध्ययन आहार और हृदय समस्याओं के (diet and heart problems) बीच मजबूत संबंध की सूचना देते हैं, एक नई अनुसंधान ने सुझाव दिया है कि आपके आहार में जब रोजाना शामिल किए जाने वाले छह मुख्य खाद्य समूह, हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं।

These 6 diets are very important to prevent heart disease

