चयापचय रोग (Metabolic diseases ), यानी मेटाबॉलिक बीमारियां, ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने की शरीर की क्षमता को प्रभावित करती हैं। ये रोग शरीर में होने वाली जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को बिगाड़ देती हैं, जिससे विकास, मरम्मत और प्रजनन जैसी जरूरी क्रियाएं बाधित होती हैं।

Worried about Obesity and Diabetes? Ways to Prevent Metabolic Diseases