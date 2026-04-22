Dungarpur News: फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त 8 पीटीआई बर्खास्त, वर्ष 2018 भर्ती में चयनित हुए थे

तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन चारण ने संपूर्ण परिवाद की जांच और विश्वविद्यालयों से जुटाएं रिकार्ड के आधार पर चार नामजद अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी डिग्री तैयार करा दस्तावेजों को असल से रुप में उपयोग में लेकर शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक गे्रड थर्ड सीधी भर्ती 2018 में चयनित होकर राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त करना भारतीय दंड सहिता में अपराध बनना पाया गया था।