IT Raid: डूंगरपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड, ठेकेदार के घर और ऑफिस में चल रही कारवाई

IT Raid In Dungarpur: डूंगरपुर जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुरुवार सुबह होते ही जीआर इंफ्रा के सबलेट ठेकेदार श्रीबालाजी कंस्ट्रक्शन के डूंगरपुर ऑफिस ओर घर पर सर्च अभियान के तहत पहुंची हैं। दोनों टीमें अलग अलग जगहों पर कारवाई कर रही है। आयकर विभाग कंट्रक्शन कार्यों से जुड़े डॉक्यूमेंट के साथ ही लेनदेन में गड़बड़ियों को खंगाल रही है।
आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीम गुरुवार सुबह होते ही 2 गाड़ियों से डूंगरपुर पहुंची। आयकर की टीम जीआर इंफ्रा के सबलेट ठेकेदार श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन के तिजवड ऑफिस ओर शहर के प्रतापनगर स्थित घर पर पहुंची। दोनों टीमें के पहुंचते ही हड़कंप मच गया।
श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन नेशनल हाइवे ओर अन्य रोड बनाने काम करते है। ऐसे में आयकर विभाग की टीम कंस्ट्रक्शन कार्यों से जुड़े डॉक्यूमेंट के साथ ही उनमें लेनदेन की अनियमिताओं को खंगाल रही है। आयकर विभाग की टीम दोनों जगहों पर अलग अलग कार्रवाई कर रही है। वही आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से भी अब तक कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है।
