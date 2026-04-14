Rajasthan : राजस्थान के इस समाज ने लिया बड़ा फैसला, शादी-ब्याह व जन्मदिन पर अब नहीं कटेगा ‘केक’

संरक्षक मोतीलाल गामड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज के संगठन को मजबूती देने और अनावश्यक खर्चों को कम करने पर मंथन हुआ। बैठक में तय किया गया कि सगाई के समय अब केवल एक नारियल (श्रीफल) और चांदी का सिक्का ही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सगाई की रस्म को हल्दी वाले दिन ही संपन्न करने की सहमति बनी ताकि समय और धन दोनों की बचत हो सके। शादी के दौरान बनने वाले पकवानों (मीनू) की संख्या को भी सीमित किया गया है और सोने-चांदी के आभूषणों के चढ़ावे की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार किया गया।