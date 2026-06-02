2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Government Scheme : बैल प्रोत्साहन योजना से डूंगरपुर के किसान निराश, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2025 में किसानों की आय बढ़ाने और खेती में सहयोग के लिए शुरू की गई 'बैल प्रोत्साहन योजना' जिले के किसानों के लिए निराशा का कारण बनती जा रही है।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 02, 2026

Dungarpur farmer disappointed Rajasthan Government Bull Incentiv Scheme Read ground report

सरोदा. बैलगाड़ी ले जाता किसान बापूलाल पाटीदार। फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2025 के बजट में किसानों की आय बढ़ाने और खेती में सहयोग के लिए शुरू की गई 'बैल प्रोत्साहन योजना' अब जिले के किसानों के लिए निराशा का कारण बनती जा रही है। योजना के तहत आवेदन के दौरान सहायता राशि को लेकर किसान उत्साहित थे, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद प्रोत्साहन गिनती के किसानों को ही मिलने से निराशा की स्थिति बन गई है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने किसानों को बैल खरीदने और उनके रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। योजना में प्रति बैल पालक किसान को प्रति वर्ष 30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देय है। योजना का लाभ लेने के लिए जिलेभर के किसानों ने पूरी उम्मीद के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। किसानों को लगा कि सरकार की इस पहल से उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।

यह है जिले के हालात

डूंगरपुर जिले में वर्ष 2025-26 बैलों से खेती योजना में 1447 लक्ष्य तय हैं। योजना में कुल आवेदन 13419 प्राप्त हुए। योजना में पहले ऑफलाइन व बाद में ऑनलाइन आवेदन कराए गए। आवेदन के दौरान 100-100 रुपए का स्टांप, पशु चिकित्सकों से बैलों के स्वास्थ प्रमाण के पत्र, कृषि भूमि की नकल व जमाबंदी सहित अन्य प्रक्रियाओं पर दो से तीन माह चक्कर काटने के साथ ही राशि भी खर्च हुई। योजना में विभाग ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दस्तावेजों की जांच के बाद बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड किए गए, जिसमें से 247 के खाते में अनुदान राशि जमा हो चुकी है। शेष को इंतजार है। इधर, सीमित लक्ष्य के मुकाबले में बढ़ी संख्या में आवेदनों से यह भी तय है कि सैंकड़ों किसान लाभ से वंचित भी रहेंगे।

किसानों को छलका दर्द

योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान मणिलाल पाटीदार व बापूलाल पाटीदार का कहना है कि हमने सरकारी पोर्टल पर समय रहते रजिस्ट्रेशन करवाया और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन विभाग की ओर से लक्ष्य कम होने का बहाना बनाकर हमें टाला जा रहा है। किसानों का आरोप है कि यदि सरकार के पास फंड या लक्ष्य कम था, तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए गए?

सभी आवेदनकर्ता को लाभान्वित करें

सरकार थोड़ी बहुत भी किसान हितैषी हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सहित दक्षिणी राजस्थान के समस्त आदिवासी बाहुल्य जिलों से जितने किसानों ने बैल प्रोत्साहन योजना में आवेदन किया हैं, उन सभी को लाभान्वित करें।
राजकुमार रोत, सांसद बांसवाड़ा-डूंगरपुर

किसानों के खातों में हो जाएगा भुगतान

विभाग को जो लक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके अनुसार जिन किसानों ने आवेदन किया था, उनको योजना में प्रोत्साहन राशि देने के लिए बिल सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। किसानों के खातों में भुगतान हो जाएगा।
दलीप सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग

Rajya Sabha Elections : राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

ये भी पढ़ें
Rajya Sabha elections process start Rajasthan BJP Congress did not reveal Candidates Name

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Government Scheme : बैल प्रोत्साहन योजना से डूंगरपुर के किसान निराश, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Petrol Price : डूंगरपुर के गांवों में खुलेआम बिक रहा है 150 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, जानें क्या है वजह?

Rajasthan Dungarpur villages Petrol sold openly Rs 150 per litre Know what reason
डूंगरपुर

World No Tobacco Day : पिता को दिया वचन निभाया, दुकान से ‘तंबाकू’ को दूर भगाया

World No Tobacco Day Rajasthan father give promise Kept drove tobacco away Dungarpur shop
डूंगरपुर

Dungarpur Water Crisis : साहब! एक महीने से पानी नहीं, मेहमानों को घर आने से करना पड़ा मना

Dungarpur Water Crisis Jal Ratri Chaupal Women expressed displeasure against PHED
डूंगरपुर

डूंगरपुर जिला अस्पताल में लापरवाही: महिला को चढ़ाई एक्सपायर दवा, नर्सिंगकर्मी बर्खास्त

Dungarpur Hospital
डूंगरपुर

Dungarpur : डीमिया बांध पर जल पूजन, डी-सिल्टिंग से बढ़ेगी जल क्षमता

Dungarpur Dimia Dam Jal Poojan de-silting will increase water capacity
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.