Rajasthan: सुनहरे भविष्य के लालच में हांगकांग पहुंचा राजस्थान का युवक गिरफ्तार, गांव में दर-दर भटक रहे पिता

परिवाद में बिलपन निवासी गौतम पुत्र कचरा पटेल ने बताया कि वह कनबा गांव में लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता है। काम के सिलसिले में उसका अक्सर कनबा निवासी ओमप्रकाश कलाल की दुकान पर आना-जाना था। 5 अप्रेल को जब गौतम दुकान पर रुका, तो ओमप्रकाश ने उसके बेटे दिलीप को नीदरलैंड भेजने और वहां अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बुकिंग और शुरुआती खर्च के नाम पर आरोपी ने 75 हजार रुपए मांगे, जिसे गौतम ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी जब दिलीप को विदेश नहीं भेजा गया, तो गौतम ने अपने पैसे वापस मांगे।