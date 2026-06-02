हनुमानगढ़ : संगरिया नगरपालिका में 2.12 लाख रुपए का गबन, तीन कर्मचारियों पर मामला दर्ज

जांच रिपोर्ट के अनुसार भंडार शाखा को जारी रसीद पुस्तिका संख्या 109 में 25 मई 2023 से 31 जुलाई 2023 के बीच काटी गई रसीदों से प्राप्त 44 हजार 470 रुपए तथा रसीद पुस्तिका संख्या 116 की दो प्रविष्टियों से प्राप्त 1 हजार 370 रुपए राजकोष में जमा नहीं मिले। इस प्रकार भंडार शाखा से संबंधित कुल 45 हजार 840 रुपए की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं होने की बात सामने आई। जांच में बताया गया कि संबंधित अवधि में शाखा का कार्यभार सहायक प्रशासनिक अधिकारी बलकरण सिंह के पास था, जबकि सेवानिवृत्त फायरमैन रामनारायण सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे।