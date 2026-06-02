Hanumangarh: मृतक को कागजों में जिंदा किया; फिर भाई को पति बनाकर 6,88,000 रुपए क्लेम उठाया

आरोप है कि गिरोह के लोग राजस्थान के हनुमानगढ़ में तकनीक, फर्जी दस्तावेज और कागजी कार्यवाही के जरिए मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसियों का खेल खेलकर बीमा कंपनियों को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब आरोपियों ने 25 लाख रुपए की एक अन्य बीमा पॉलिसी का दावा पेश किया और कंपनी की जांच में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टर और बीमा एजेंटों की कथित सांठगांठ से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं।