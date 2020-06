Unlock 1.0 में खुले 14000 आधार केंद्र, UIDAI ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली : कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ( corona lockdown ) में कई लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा तो कई लोगों के जरूरी काम अधर में अटक गए । दरअसल आधार कार्ड अपडेट ( aadhar card update ) न हे की वजह से ऐसा हो रहा था । खास तौर पर ये उनके लिए ज्यादा परेशानी भरा था जिन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद मिलनी थी या किसी सरकारी सेवा के लिए अप्लाई करना था।

अब जबकि 2 महीने के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला किया है तो ऐसे में आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पूरे देश में UNLOCK 1.0 फेज में 14 हज़ार आधार आधार केंद्र ( aadhar card update center ) खोले जा चुके हैं। यानि अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाना है तो आप अब जाकर के आराम से करवा सकते हैं।

IMPORTANT ANNOUNCEMENT:

As on date, over 14,000 #AadhaarKendra run by state govts, post offices, banks, BSNL are operational across the country (details: https://t.co/oCJ66DD0fK) We're in touch with local administrations for permission to restart operations at other centres ASAP.