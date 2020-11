केंद्र सरकार का इंडियन इकोनाॅमी को 2.65 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज

नई दिल्ली। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने प्रेस कांफ्रेंस देश की गिरती इकोनॉमी को 2.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बूस्टर डोज दिया। प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने 12 योजनाओं की घोषणाएं की। जिसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया गया है। यह प्रोत्साहन पैकेज सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15 फीसदी है।

The size of the stimulus being provided by the government, as part of the 12 announcements made today under Aatmanirbhar Bharat 3.0, amounts to Rs 2.65 lakh crores. 15% of national GDP as stimulus takeaway: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/yFkq8YfYPG