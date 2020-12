कोरोना काल में आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या इजाफा, जानिए पीछे का कारण

नई दिल्ली। कोरोना काल में देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जानकारों की मानें तो इस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने काफी राहत दी थी। वैसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। जिसकी वजह से रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आईटी विभाग की ओर से किस तरह के आंकड़े सामने रखे गए हैं।

File your #ITR for AY 2020-21 NOW, to avoid last minute rush!



More than 4.15 crore Income Tax Returns for AY 2020-21 have already been filed till 26th of December, 2020.

Hope you have filed yours too!



Visit https://t.co/EGL31K6szN for details.#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/1klML5XpFG