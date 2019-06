H1B Visa पर अमरीका ने दी सफाई, कहा - हमने कोई लिमिट तय नहीं की है

नई दिल्ली। अमरीकी सरकार ( America Govt ) ने अमरीका वीजा ( H1B visa ) को लेकर बयान जारी किया है। इस बयान में ट्रंप सरकार ने कहा कि हमारी ओर से H1B वीजा को लेकर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। इसके साथ ही अमरीका ने कहा कि विदेशी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर डेटा स्टोर करने के लिए मजबूर करने वाले राष्ट्रों पर H1B वर्क वीजा पर कैप लगाने की उसकी कोई योजना नहीं। गुरूवार को ये खबरें सामने आ रही थी कि ट्रंप सरकार ने अब US वीजा देने वालों की संख्या को सीमित कर दिया है।



ट्रंप सरकार ने दी जानकारी

गुरुवार को एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया था कि कोटे के तहत हर साल अब सिर्फ 10-15 फीसदी भारत के लोगों को एच वन बी वीजा दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि अमरीका ने वीजा देने की लिमिट तय कर दी है, जिसको अमरीका सरकार के द्वारा गलत बताया गया है। अमरीका सरकार ने कहा कि हमने ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया है। अब भी अमरीका हर साल 85000 लोगों को एच वन बी वीजा देगा और भारत के 70 फीसदी लोगों को यह वीजा दिया जाएगा।

US Government Statement on H1B: US has no plans to place caps on H-1B work visas for nations that force foreign companies to store data locally. This review is not targeted at a specific country.