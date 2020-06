छोटे व्यापारियों पर मेहरबान मोदी सरकार, 75000 करोड़ के MSMEs लोन को बैंकों ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: बैंक अबतक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत 75,000 करोड़ रुपए के लोन ( loan to micro small medium enterprises ) को मंजूरी दे चुके हैं। ये कहना है वित्त मंत्रालय का ।

खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 100 प्रतिशत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब तक 75,426.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जिसमें से 32,894.86 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं।

Work from Home में कर्मचारियों पर पड़ रही है दोहरी मार, सैलेरी कटौती और टैक्स की मार एकसाथ

As of 16 June 2020, #PSBs have sanctioned loans worth Rs 36,486.82 crore under the 100% Emergency Credit Line Guarantee Scheme, out of which Rs 18,306.49 crore has already been disbursed. Here are the bank-wise and state-wise details. #AatmanirbharBharat #MSMEs pic.twitter.com/h6GWIJu9si