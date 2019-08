टिम कुक से सहमत हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा - टैरिफ के बीच प्रतिस्पर्धा का फायदा उठा सकता है सैमसंग

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने एप्पल कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी टिम कुक से चीनी वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैरिफ के संबंध में बात की है। दोनों के बीच यह बात दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा अमरीकी बाजार में बढ़ते प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ।

ट्रंप ने कहा कि कुक ने सही बात कही कि इस टैरिफ वॉर से एप्पल को धक्का लग सकता है, क्योंकि सैमसंग के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगता। बताते चलें कि इस साल अमरीका, दो चरणों में चीन पर 300 अरब डॉलर का टैरिफ लगाने वाला है। पहले चरण में अमरीका द्वारा चीन पर 1 सितंबर और दूसरे चरण में 15 दिसंबर को टैरिफ लगाएगा।

टिम कुक की चिंता का दिया जवाब

खास बात है कि पिछले साल सितंबर माह में ही अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच एक व्यापार समझौता (ट्रेड अग्रीमेंट) हुआ है। रविवार को न्यू जर्सी में रिपोर्टर्स से बात करते हुये ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि टिम कुक ने तर्कपूर्ण बात कहा है। अब मैं भी इसपर विचार कर रहा हूं।" इसके पहले ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ ही सहीं ढंग से काम कर रहा है।

We are doing very well with China, and talking!

अमरीकी अर्थव्यवस्था से संतुष्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप

इस ट्वीट के ठीक एक घंटे बाद ट्रंप ने लिखा, "अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतरीन रही है। सभी क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ही कम रही है। ट्रेड डील्स पूरा होने के बाद हमें बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। हमार आयात शुल्क कम हुआ है। चीन से आने वाले बड़े टैरिफ से हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। अमरीका के लिए भविष्य उज्ज्वल है।"

Our economy is the best in the world, by far. Lowest unemployment ever within almost all categories. Poised for big growth after trade deals are completed. Import prices down, China eating Tariffs. Helping targeted Farmers from big Tariff money coming in. Great future for USA!