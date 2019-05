डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी धमकी, कहा - मेरे दूसरे कार्यकाल में भारी पड़ेगा ट्रेड डील

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने चीन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमरीका ( America ) से उसे अभी ही डील पूरी करनी होगी, क्योंकि मेरे दूसरे कार्यकाल में चीन ( China ) के लिए इस डील को लेकर अग्रीमेंट बहुत महंगा पड़ेगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच इस ट्रेड वॉर ( Trade War ) की वजह से भारी टैरिफ ( Trade Tarrif ) चुकाना पड़ रहा है। इसके साथ ही दुनिया को इस बात की आशंका है कि ट्रेड वॉर की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है।

बीजिंग में एक बार फिर होगी दोनों देशों की बैठक

चीन और अमरीका के बीच दो दिवसीय बैठक गत शुक्रवार को समाप्त हो चुकी है। इस बैठक के बाद चीन ने कहा कि बीजिंग में दोनों के देशों के प्रतिनिधी एक बार फिर बैठक करेंगे। हालांकि, अभी तक इस बैठक की तारीख तय नहीं हो पाई है। चीन ने अपनी तरफ से जोर देते हुए कहा है कि वो मौलिक मुद्दों से समझौता नहीं करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया ट्वीट

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा, मुझे लगता है कि चीन को हालिया बातचीत के बाद यह लगता है कि 2020 के में होने वाले अगले चुनाव के बाद तक वो इसे टाल सकते हैं। वो सोचते हैं कि चीन किस्मत वाला है और डेमोक्रेट पार्टी के जीत के साथ उनकी किस्मत बदल सकती है। तब तक तो उन्हें अमरीका को 500 अरब डॉलर प्रति वर्ष का भुगतान तो करना पड़ेगा।

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year....