6 करोड़ कर्मचारियों को राहत, EPFO में आधार कार्ड करेगा बर्थ सर्टिफिकेट का काम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस और उसके बाद लॉकडाउन को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बर्थ डेट को अपडेट के लिए ऑनलाइन वैलिड प्रूफ के लिए आधार कार्ड को मान्यता दे दी है। श्रम मंत्रालय की ओर से इस बारे में ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इससे पहले ई-केवाईसी कराने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेशन देना होता था। इस सुविधा का लाभ देश के करीब 6 करोड़ ईपीएफ कर्मचारियों को होगा।

यह भी पढ़ेंः- रघुराम का बड़ा बयान, आजादी के बाद भारत देश के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती

मंत्रालय की ओर से किया गया ट्वीट

श्रम मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन र्सविस को बढ़ावा देने के लिए काफी अहम कदम उठाया है। ईपीएफओ की ओर से अपने सभी रिजनल ऑफिस को जानकारी दी गई है कि पीएफ मेंबर्स जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए शर्त भी रखी गई है। शर्त यह है कि दोनों जन्म तिथि में केवल 3 साल से कम का अंतर होना चाहिए, पीएफ सब्सक्राइबर्स इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

EPFO issued revised instructions to facilitate PF Members to rectify their Birth Records#IndiaFightsCorona #EPFO #CoronavirusOutbreak #SocialSecurity pic.twitter.com/o40mUGlBhO