सरकार ने दिया झटका, Corona Era में नहीं होगा Policemen का Promotion

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ( Government of Madhya Pradesh ) ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिसकर्मियों के प्रमोशन ( Promotion of Policemen ) पर फैसला टाल दिया है। स्टेट होम डिपार्टमेंट ( State Home Department ) ने पुलिस से जुड़ी प्रमोशन फाइल को पुलिस हेडक्वार्टर ( Police Headquarters ) में वापस भेज दिया है। एमपी सरकार के इस फैसले से करीब 70,000 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन की बात अटक गई है। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों के वेतन में इजाफा ( Increase in salary of Policemen ) तो होता रहा है, लेकिन प्रमोशन नहीं हुए थे।

इन कर्मियों पर पड़ेगा ज्यादा असर

मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले की वजह से उन पुलिस कर्मियों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जिनका रिटायरमेंट काफी नजदीक है। कांग्रेस सरकार गिरने और नई भाजपा सरकार बनने के बाद गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस हेड क्वार्टर अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें अधिकारियों ने प्रमोशन का मुद्दा भी उठाया था, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था।

लौटा दी फाइल

मंत्री के आश्वासन मिलने के बाद प्रस्ताव तैयार हुआ और होम डिपार्टमेंट को भेजा गया। विभाग की ओर से फाइल को लॉ एंड लीगल अफेयर में टांसफर किया। एक महीने के बाद लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट और पुलिस हेडक्वार्टर को फाइल लौटा दी है।

इसलिए नहीं लिया फैसला

जानकारी के अनुसार अगर पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है तो दूसरे डिपार्टमेंट भी डिमांड करेंगे। जिसकी वजह से कोरोना कोल में कोई फैसना लेना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि कांस्टेबल को 8 साल तक सेवा देने के बाद हेड कांस्टेबल के रूप में प्रमोट किया जाता है। जिसके कुछ वर्षों के बाद हेड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक बनाया जाता है।

