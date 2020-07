November तक Free में दाल-चावल पाने के लिए 31 July से पहले करना होगा यह काम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( Pradhan Mantri Garib Anna Yojana ) को अब नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन यह राशन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ( Ration Card Aadhar Link ) होगा। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं कराया है तो सोच क्या कर रहे हैं। क्योंकि राशन-आधार कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख ( Ration Card Aadhar Linking Last Date ) 31 जुलाई तक कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' ( One Nation, One Ration Card ) स्कीम भी शुरू कर दी है। वैसे आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए गांव के ई-मित्र, पटवारी और ग्राम सचिव से भी मदद ले सकते हैं। वहीं आप ऑनलाइन भी आधार को राशन कार्ड से लिंक ( How to Link Aadhaar with Ration Card From Onilne ) की सकते हैं।

इन पांच स्टेप्स से आप करा सकते हैं आधार को राशन कार्ड से लिंक

- राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा।

- 'Start Now' ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पूरा पता भरें, सभी ऑप्शन में से 'Ration Card' बेनिफिट टाइप को सेलेक्ट करें।

- राशन कार्ड स्कीम को चुनकर राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारी फिल करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे भी फिल करें।

- स्क्रीन पर आए प्रोसेस पूरी होने के नोटिफिकेशन को पोस्ट करें।

- आवेदन वेरिफिकेशन पर राशन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सर्विस शुरू हो गई है।

पीएम मोदी ने किया था ऐलान

पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 जून को देश को अपने संबोधन में कहा था कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योना को अब नवंबर तक के लिए लागू कर दिया गया है। देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, लेकिन अनाज वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि गरीब लोगों को उन्हें 5 किलो गेहूं/चावल प्रति सदस्य और एक किलो चना अप्रैल से हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है।