GST Council 35th Meeting: आधार से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 31 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न की तारीख

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) की अध्यक्षता में हुए 35वीं जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) की बैठक में सालाना रिटर्न ( GST Annual Return ) भरने की अंतिम तारीख को एक माह के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी गई है। लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि मिजोरम, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनीधियों को भेजा था।

Revenue Secretary Ajay Bhushan Pandey: One of the major changes that we've made is for the ease of GST registration. In the earlier system, people had to give various documents. Now we have decided to use Aadhaar. By using Aadhaar several advantages will occur to the business. pic.twitter.com/9FLfQp6zZo