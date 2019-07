बढ़ती तेल की कीमतों पर भारत ने जताई चिंता, सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल फलीह से की बात

नई दिल्ली। भारत ने बढ़ती तेल की कीमतों पर चिंता जताई है। ओपेक देश ( OPEC countries ) के मुख्य सदस्य देश सऊदी अरब को तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। ब्रेंट कच्चे तेल ( crude oil Price ) की कीमत में गुरुवार को करीब 5 फीसदी का उछाल देखा गया है। जनवरी के बाद जून महीने में कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी देखी गई है।



पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल अब 65 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जलडमरू पर ईरानी बलों द्वारा अमरीकी ( America ) नौसेना के एक ड्रोन को गिराए जाने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा ईरान के खिलाफ और कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है।



Had a telephonic conversation with HE @Khalid_AlFalih , Min. Of Energy, Industry & Mineral Resources, Saudi Arabia and discussed about further strengthening cooperation in hydrocarbon sector to enhance strategic partnership that exists between India 🇮🇳 and 🇸🇦 Saudi Arabia.

पेट्रोलियम मंत्री ने किया ट्वीट

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी के पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल फलीह ( Khalid Al-Falih ) से हालात पर चर्चा की। प्रधान ने ट्वीट किया, 'होर्मुज जलडमरू मध्य की घटना चिंता की बात है जिससे जिससे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है।' उन्होंने तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर भारतीय ग्राहकों की संवेदनशीलता का जिक्र किया।

Expressed concern on the developments in the Strait of Hormuz leading to rising crude oil price .Reiterated the sensitivity of Indian consumers to prevailing oil price volatility.Sought active role of #SaudiArabia within OPEC &OPEC Plus for keeping oil prices at reasonable levels.