बिना घर से बाहर निकले ही जुड़ जाएगा Ration Card में New Familly Member का नाम

नई दिल्ली। राशन कार्ड ( Ration Card ) बेहद जरूरी कागजात की श्रेणी में आता है। इससे राशन तो मिलता ही है, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड काफी जरुरी डॉक्युमेंट होता है। इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस में परिवार के नए सदस्या का नाम जुड़वाने में काफी परेशानी होती है। लेकिन अब देश में वन नेशन वन कार्ड ( One Nation One Card ) योजना लागू कर दी गई है। जिसकी वजह से देश में राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोडऩा ( How to Add New Member Name in Ration Card ) आसान हो जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है...

बच्चे या फिर शादी के घर आई महिला का नाम कैसे जुड़वाएं

- बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए घर के मुखिया का राशन कार्ड।

- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का आधार कार्ड।

- घर में शादी के बाद आई बहु का आधार कार्ड।

- मैरिज सर्टिफिकेट और पति का राशन कार्ड।

- महिला के पिता के घर के राशन कार्ड से नाम हटाने का सर्टिफिकेट।

क्या है ऑफलाइन प्रोसेस?

- इसके लिए आपको खाद्य आपूर्ति केंद्र में सभी डॉक्युमेंट लेकर जाना होगा।

- इसके लिए आपको न्यू मेंबर एड करने के लिए फॉर्म लेना होगा।

- फॉर्म को सभी जरूरी डॉक्युमेंट के साथ सब्मिट करना होगा।

- इसके लिए आपको आवेदन शुक्ल भी देना होगा, जिसके बदले आपको रिसिप्ट मिलेगी।

- रिसिप्ट से आप ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

- विभाग के अधिकारी फॉर्म की जांच करेंगे।

-डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद 2 हफ्ते में राशन कार्ड घर पर मिल जाएगा।

क्या है ऑनलाइन प्रोसेस?

- इसके लिए अपने स्टेट के खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट जैसे https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर विजिट करना होगा।

- यहां पर आपको अपना लॉगइन आईडी क्रिएट करना होगी अगर क्रिएटिड है तो लॉगइन करेंगे।

- होम पेज पर न्यू मेंबर एड करने का ऑप्शन दिखाई देगा।

- जिस पर क्लिक कर न्यू फॉर्म ओपन होगा, जहां परिवार के नए मेंबर का नाम सही से फिल करें।

- फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

- फॉर्म सब्मिट प्रोसेस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा।

- साइट पर आप फॉर्म को ट्रैक भी कर सकते है.

- फॉर्म और दस्तावेज को अधिकारी वेरीफाई करेंगे।

- सबकुछ ही पाने पर फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा।

- पोस्ट के जरिए राशन कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाएगा।