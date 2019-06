पांच साल के निचले स्तर पर फिसली GDP दर, मार्च 2019 तिमाही में रही 5.8

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई एनडीए सरकार की दूसरी पारी के पहले दिन ही झटका लग गया है। वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 5.8 फीसदी पर आ गई है। इसके पहले दिसंबर तिमाही में यह 6.6 फीसदी थी। बता दें कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया था कि मार्च 2019 में GDP 6.3 फीसदी रह सकती है।

