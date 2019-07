बजट से पहले किसानों को मोदी सरकार की सौगात, धान सहित 14 फसलों की MSP बढ़ाई

नई दिल्ली : बुधवार को मोदी सरकार ( Modi govt ) करोड़ों किसानों को खुशखबरी दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने बजट से ठीक पहले 14 खरीफ फसलों की msp यानि minimum support price बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने धान ( paddy ) की एमएसपी 65 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है कुल 14 खरीफ फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया है । धान के साथ-साथ सरकार ने अरहर दाल, तिल और सोयाबीन की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा उड़द दाल और सूरजमुखी ( sunflower ) की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है.

I thank PM @narendramodi ji for keeping promise with farmers & tackling farm distress by increasing paddy & cotton #MSP by Rs 65 & Rs 105 per quintal.This is in line with NDA resolve to ensure 50% profit on input costs. Hike will help fulfill PM goal to double farm income by 2022