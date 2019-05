Amul के बाद Mother Dairy ने भी बढ़ाईं दूध की कीमतें, जानिए क्या है नया रेट

नई दिल्ली। अमूल ( Amul ) के बाद मदर डेयरी ( mother dairy )ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मदर डेरी ने दिल्ली-एनसीआर में पॉली पैक दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए हैं। अब से आपको एक लीटर के पैक पर 1 रुपए और आधा लीटर के पैक पर 2 रुपया एक्सट्रा देना होगा और ये नए रेट शनिवार से लागू होंगे।



पैकेट वाले मिल्क की बढ़ी कीमतें

कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि उसने पशुपालकों से खरीदे जाने वाले दूध की लागत बढ़ने के कारण दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कहा कि उसने सिर्फ थैलियों में आने वाले दूध की कीमत में वृद्धि की है। खुले में मिलने वाले टोकन दूध की पुरानी कीमतें ही प्रभावी होंगी।

Mother Dairy: Prices of poly pack milk variants in Delhi NCR to increase from 25th May 2019. The 1 litre pack has been increased by ₹1 and the 500 ml pack by ₹2/litre, effectively impacting the consumer by ₹1/pack. pic.twitter.com/yb6CbTxOBX