Pan-Aadhaar Link 31 मार्च तक करा लें, वर्ना हो जाएगा बेकार, इस तरह से चेक होगा स्टेटस

Pan-Aadhaar Link। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ( Pan-Aadhaar Link ) नहीं कराया है तो आपके पास अभी दो दिनों का मौका है। 30 मार्च यानी आज और 31 मार्च। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। वहीं आपको 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लग सकती है। पैन कार्ड के बेकार हो जाने से आपको काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पैन और आधार कार्ड को एक दूसरे के साथ लिंक कराने का तरीका बेहद आसान है। आप अपने घर पर बैठकर आराम से इसे कर सकते हैं।

ऐसे देखें पैन आधार लिंक स्टेटस

- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

- लेफ्ट साइड में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।

- पैन कार्ड-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए Click here पर क्लिक करें।

- नेक्स्ट पेज पर पैन और आधार की डिटेल्स फिल करके View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।

- जिसके बाद आपको पैन और आधार लिंक होने या ना होने का स्टेटस मिल जाएगा।

एसएमएस के माध्यम से कराएं लिंक

इसके लिए आपको मोबाइल से UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं लिंक

- आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।

- लेफ्ट साइड पर क्विक लिंक्स सेक्शन में Link Aadhar पर क्लिक करना होगा।

- नया पेज खुलने पर पैन , आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना होगा।

- अगर आधार पर डेट ऑफ बर्थ है तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ पर क्लिक करना होगा।

- कैप्चा कोड भरने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।

- कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि पैन, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है।