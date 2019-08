पीएम ने की निर्मला सीतारमण की तारीफ, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उठाये गये कदम पर प्रशंसा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की देश में छाई आर्थिक मंदी से लडऩे के लिए कदम उठाने पर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि इससे ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, मांग बढ़ेगी और कर्ज किफायती होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित कदमों से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस बढ़ेगा, मांग में तेजी आएगी, कर्ज आसानी से मिलेगा और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।"

The measures announced by FM @nsitharaman will facilitate ease of doing business, improve demand, make credit affordable and boost the overall economy. https://t.co/VVzlOR70Km