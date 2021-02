Punjab National Bank के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे चेकबुक से जुड़े नियम

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक में से एक है। इस बैक ने अपने खाताधारकों के लिए एक खास सूचना जारी की है। इस सूचना के अतंर्गत इस बैंक ने पुराने आईएफएससी कोड (IFSC) और एमआईआरसी कोड (MICR) को 31 मार्च तक बदल देने के निर्देश दिये हैं। यदि जो ग्राहक इन जारी किए गए निर्देशों का पालन नही करता है तो वह ग्राहक ऑनलाइन तरीकों से पैसों का लेनदेन नहीं कर पाएगा। बैंक ने इसका खुलासा अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किया है। बैंक ने सभी खाताधारकों से अपील की है कि वे अपने आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड जल्द से जल्द बदल लें।

📢 Important Announcement regarding cheques and IFSC/MICR code | Take Note 👉 pic.twitter.com/BVM3Jug6DW