रेलवे में प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू, 109 रूट्स पर चलेंगी प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) ने एक बड़ी शुरूआत करते हुए रेलवे के लिए प्राइवेट ट्रेन्स के प्रपोजल मांगे हैं। अब हमारे देश में पैसेंजर ट्रेन्स ( passenger trains )चलाने में प्राइवेट सेक्टर भी ( pvt companies can invest in railway ) भाग ले सकेगा। 109 रूट्स पर प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन चलाने की इजाजत मिल चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों ( pvt companies ) के आने से लगभग 30 हजार करोड़ रूपए का निवेश आने की संभावना है । मंत्रालय ने कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्लिफिकेशन ( Request for qualification ) की मांग की है। आपको बतादें कि 109 रूट्स पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेन्स ( PRIVATISATION OF PASSENGER TRAINS ) 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और इनमें कम से कम 16 कोच होंगे ।

Railways invites Request for Qualifications for private participation for passenger train operations on 109 pairs of routes through 151 modern trains.



This initiative will boost job creation, reduce transit time, provide enhanced safety & world-class facilities to passengers. pic.twitter.com/uG2dhdbG3b