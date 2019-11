अमरीकी वित्त मंत्री ने की RBI गवर्नर से मुलाकात, इकोनॉमी को लेकर की चर्चा

नई दिल्ली। अमरीका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने देश की वित्तीय राजधानी में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और कारोबार जगत के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक और घरेलू वृहद-आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा की। रिजर्व बैंक के वक्तव्य में यह जानकारी दी गई।



म्नुचिन ने ट्वीट कर दी जानकारी

म्नुचिन ने एक ट्वीट में मौद्रिक नीति तथा वित्तीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। म्नुचिन ने राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी संरचना कोष (एनआईआईएफ) के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक अमरीका के वित्त मंत्री के साथ दोनों देशों में वैश्विक और घरेलू वृहद आर्थिक परिदृश्य तथा नियामकीय घटनाक्रमों को लेकर विचार विमर्श हुआ।

Today, I met with @DasShaktikanta, Governor of the Reserve Bank of India. We discussed issues related to monetary policy and the financial sector. @RBI pic.twitter.com/NErzublfCS