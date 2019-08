पूरी हुई डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल पुरानी ख्वाहिश, अमरीका ने चीनी करंसी को ब्लैकलिस्ट किया

नई दिल्ली। अमरीकी प्रशासन ने औपचारिक तौर पर चीन पर करंसी में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए युआन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही अब दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर उलझने के आसार बढ़ गये हैं। अमरीका की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ के बाद चीनी सरकार ने सोमवार को विरोध जताते हुए डॉलर के मुकाबले चीनी करंसी युआन को गिरने दिया।

अमरीकी ट्रेजरी विभाग ने अपने बयान में कहा है कि चीन की इस हरकत का जवाब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के रूप में दे दिया है। चीन की इन हरकतों की वजह से दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की रिश्ते पर बुरा असर प्रभाव पड़ रहा है।

एशियाई बाजार पर असर

डॉलर के मुकाबले युआन में गिरावट के बाद वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिला। मंगलवार को एशियाई बाजारों के कई प्रमुख इंडेक्स में एक फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 70.90 के स्तर पर खुला।

अमरीकी प्रतिक्रिया के बाद चीनी सेंट्रल बैंक के प्रमुख यी गांग ने कहा कि ट्रेड वॉर से निपटने के लिए चीन अपनी करंसी का इस्तेमाल नहीं करेगा। गांग ने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि हालिया उतार-चढ़ाव के बावजूद भी चीनी करंसी में मजबूती बरकरार रहेगी।"

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!