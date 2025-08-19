Patrika LogoSwitch to English

Achyut Potdar: 3 Idiots में प्रोफेसर बनके चमके, आर्मी में थे कैप्टन, जानिए कितने थे पढ़े-लिखे रैंचों के प्रोफेसर

Achyut Potdar का जन्म 22 अगस्त 1934 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीजी की पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास के साथ यूनिवर्सिटी मेडल हासिल किया था।

भारत

Anurag Animesh

Aug 19, 2025

Achyut Potdar Dies
Achyut Potdar Dies

Achyut Potdar: 3 Idiots फिल्म से अव्वल दर्जे की ख्याति हासिल कर चुके एक्टर अच्युत पोतदार(Achyut Potdar) ने 1 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक बीती रात वह बेहोश हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था। लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। Achyut Potdar ने 3 इडियट फिल्म में प्रोफेसर का मशहूर किरदार निभाया था।

कितने पढ़ें-लिखें थे Achyut Potdar?

Achyut Potdar का जन्म 22 अगस्त 1934 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीजी की पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास के साथ यूनिवर्सिटी मेडल हासिल किया था। 1961 में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वे मध्य प्रदेश के रीवा में प्रोफेसर बने। इसके बाद अच्युत पोतदार भारतीय सेना में शामिल हुए और 1967 तक सेवा की। उसके बाद वे कैप्टन के पद से रिटायर हुए। सेना से रिटायर के बाद उन्होंने लगभग 25 सालों तक इंडियन ऑयल में एक्जीक्यूटिव के रूप में काम किया और 1992 में वहां से भी रिटायर हो गए।

कैसी रही Achyut Potdar की फिल्मी करियर


Achyut Potdar ने फिल्मी दुनिया में बहुत बाद में कदम रखा। उन्होंने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और पहचान 3 इडियट्स फिल्म की उस सीन से मिली, जिसमें वो रैंचो(उस फिल्म में आमिर खान) को क्लासरूम में डांटते हैं और फिर रैंचो उन्हें मजेदार तरीके से जवाब देता है। उनके फिल्मों की बात करें तो उन्होंने दबंग 2, आर राजकुमार, भूतनाथ, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, दाग: द फायर और आक्रोश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल भारत एक खोज में भी काम किया है।

शिक्षा

Published on:

19 Aug 2025 10:43 am

Hindi News / Education News / Achyut Potdar: 3 Idiots में प्रोफेसर बनके चमके, आर्मी में थे कैप्टन, जानिए कितने थे पढ़े-लिखे रैंचों के प्रोफेसर

