Achyut Potdar: 3 Idiots में प्रोफेसर बनके चमके, आर्मी में थे कैप्टन, जानिए कितने थे पढ़े-लिखे रैंचों के प्रोफेसर



Achyut Potdar ने फिल्मी दुनिया में बहुत बाद में कदम रखा। उन्होंने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और पहचान 3 इडियट्स फिल्म की उस सीन से मिली, जिसमें वो रैंचो(उस फिल्म में आमिर खान) को क्लासरूम में डांटते हैं और फिर रैंचो उन्हें मजेदार तरीके से जवाब देता है। उनके फिल्मों की बात करें तो उन्होंने दबंग 2, आर राजकुमार, भूतनाथ, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, दाग: द फायर और आक्रोश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल भारत एक खोज में भी काम किया है।