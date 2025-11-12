AFCAT 1 2026: 10 नवंबर नहीं, इस तारीख से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू, जान लें एप्लीकेशन फीस और प्रोसेस

AFCAT 1 2026: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 01/2026) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार आवेदन प्रक्रिया की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले जहां आवेदन 10 नवंबर 2025 से शुरू होने थे, वहीं अब इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2025 से होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 340 पदों पर फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एवं नॉन-टेक्निकल) ब्रांचों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।