AFCAT 1 2026: 10 नवंबर नहीं, इस तारीख से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू, जान लें एप्लीकेशन फीस और प्रोसेस

AFCAT 1 2026: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 01/2026) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार आवेदन प्रक्रिया की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले जहां आवेदन 10 नवंबर 2025 से शुरू होने थे, वहीं अब इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2025 से होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 340 पदों पर फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एवं नॉन-टेक्निकल) ब्रांचों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच के लिए भी उम्मीदवारों को 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ पास होना चाहिए तथा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त करनी होगी।
फ्लाइंग ब्रांच के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 20 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के रूप में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 550 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। हालांकि, एनसीसी एंट्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी। AFCAT की लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। इसमें अंग्रेजी भाषा में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित की गई है।
आवेदन के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाना होगा।
उसके बाद "IAF AFCAT 01/2026" लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरने के बाद आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा।
