AFCAT 1 2026 Notification: एयरफोर्स में अफसर बनने का सुनहरा मौका, इस डेट से करें ऑनलाइन आवेदन

AFCAT 1 2026 Notification जारी कर दिया है। इंडियन एयर फोर्स में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार afcat.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां जानें योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 09, 2025

AFCAT 1 2026 Notification

AFCAT 1 2026 Notification (Image: Indian Air Force/X)

AFCAT 1 2026 Notification: अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। भारतीय वायुसेना ने नए साल की शुरुआत से पहले युवाओं के लिए शानदार अवसर दिया है। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए वायुसेना में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 9 दिसंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

कौन कर सकता है आवेदन?

फ्लाइंग ब्रांच: जो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा में मैथ्स और फिजिक्स विषयों के साथ 50% अंकों के साथ पास हों और BE/BTech या टेक्नोलॉजी में कम से कम 60% अंकों के साथ डिग्री प्राप्त कर चुके हों वे आवेदन के योग्य हैं।

ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल ब्रांच): 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य विषय रहे हों और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए गए हों।

उम्र सीमा क्या है?

फ्लाइंग ब्रांच: 20 से 24 वर्ष

ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल/नॉन-टेक्निकल): 20 से 26 वर्ष

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

सभी कैटेगेरी के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 550 रुपये + GST शुल्क देना होगा। हालांकि NCC एंट्री उम्मीदवारों को किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी।

परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया क्या है?

AFCAT की परीक्षा में तीन चरणों में होगी।

  • लिखित परीक्षा
  • AFSB इंटरव्यू
  • मेडिकल परीक्षा

लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और इसकी अवधि 2 घंटे होगी। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड शामिल होंगे। हर गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

  • आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।
  • 'IAF AFCAT 01/2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई जानकारी भरें।
  • सही साइज में जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।
  • भविष्य के लिए आवेदन का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

क्यों खास है AFCAT परीक्षा?

AFCAT परीक्षा भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने का प्रमुख रास्ता है। यह न केवल एक प्रतिष्ठित करियर है बल्कि देशसेवा का अवसर भी है। जो उम्मीदवार देश की रक्षा में योगदान देना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

Hindi News / Education News / AFCAT 1 2026 Notification: एयरफोर्स में अफसर बनने का सुनहरा मौका, इस डेट से करें ऑनलाइन आवेदन

