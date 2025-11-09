AFCAT 1 2026 Notification: एयरफोर्स में अफसर बनने का सुनहरा मौका, इस डेट से करें ऑनलाइन आवेदन

AFCAT 1 2026 Notification: अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। भारतीय वायुसेना ने नए साल की शुरुआत से पहले युवाओं के लिए शानदार अवसर दिया है। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए वायुसेना में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।