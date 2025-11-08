UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ऐसे करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देखें स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया

UP Home Guard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। राज्य में 45 हजार से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए UPPRPB यानि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) का लिंक एक्टिव कर दिया है।