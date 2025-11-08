Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ऐसे करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देखें स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया

UP Home Guard Bharti 2025 के तहत उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती होने जा रही है। UPPRPB ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) लिंक एक्टिव कर दिया है। यहां देखें OTR कैसे करना है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Nov 08, 2025

UP Home Guard Bharti 2025

UP Home Guard Bharti 2025 (Image: Gemini)

UP Home Guard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। राज्य में 45 हजार से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए UPPRPB यानि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) का लिंक एक्टिव कर दिया है।

अब जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले uppbpb.gov.in वेबसाइट पर जाकर OTR प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना ओटीआर के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन?

सरल शब्दों में कहें तो OTR एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और पहचान से जुड़ी जानकारी सिर्फ एक बार दर्ज करता है। इससे हर नई भर्ती के समय बार-बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

अगर आपने पहले किसी यूपी पुलिस भर्ती के लिए OTR किया हुआ है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए यह मेंडेटरी है।

ऐसे करें OTR रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए 'One Time Registration (OTR)' लिंक पर क्लिक करें।

अब अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। ध्यान रखें, इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

अब किसी एक पहचान पत्र (आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) की डिटेल भरें।

इसके बाद अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें।

अंत में, डाक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को एक यूनिक OTR नंबर मिलेगा, जिससे वे भविष्य की भर्तियों में आसानी से लॉगिन कर सकेंगे।

UP Home Guard Bharti 2025 OTR LInk

जल्द आएगा भर्ती नोटिफिकेशन

समाज कल्याण निदेशालय की ओर से बताया गया है कि UP Home Guard Recruitment 2025 से जुड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन और परीक्षा शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें तय की गई हैं।

हर उम्मीदवार को केवल अपने स्थायी जिले के लिए ही आवेदन करने की अनुमति होगी। साथ ही, जिन उम्मीदवारों को पहले किसी सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है या जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है वे इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे।

चयन प्रक्रिया क्या है?

इस भर्ती में चयन के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। उम्मीदवारों को दौड़, लंबी कूद और अन्य शारीरिक परीक्षाओं में निर्धारित मानक पूरे करने होंगे।

जरूरी सलाह

OTR रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आवेदन की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

फॉर्म भरते समय नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स 10वीं की मार्कशीट से बिल्कुल मेल खानी चाहिए।

किसी भी साइबर कैफे की मदद लेने से पहले अपनी जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखें।

ओटीआर नंबर और पासवर्ड सुरक्षित जगह नोट कर लें।

Rajasthan Teacher Vacancy 2025

Updated on:

08 Nov 2025 01:23 pm

Published on:

08 Nov 2025 01:19 pm

Hindi News / Education News / UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ऐसे करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देखें स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया

शिक्षा

ट्रेंडिंग

