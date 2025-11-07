Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में 7000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Rajasthan Teacher Vacancy 2025 के तहत राजस्थान में 7759 स्कूल टीचर पदों पर भर्ती निकली है। REET पास उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानें योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rahul Yadav

Nov 07, 2025

Rajasthan Teacher Vacancy 2025

Rajasthan Teacher Vacancy 2025 (Image: Freepik)

Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बार फिर बड़ा मौका आया है। राज्य सरकार ने स्कूलों में 7000 से अधिक टीचर पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। अगर आप भी सरकारी टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है।

RSSB यानि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) दोनों लेवल के लिए पद निकाले गए हैं।

काफी लंबे समय बाद आई इतनी बड़ी वैकेंसी

राजस्थान में इस बार शिक्षकों की भर्ती का पैमाना बड़ा है। कुल 7759 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर (संस्कृत और जनरल विभाग) और अपर प्राइमरी टीचर (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन) के पद शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया RSSB की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर पूरी की जा सकती है।

कौन कर सकता है आवेदन? जान लें योग्यता

प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5)

  • उम्मीदवार के पास 12वीं (हायर सेकेंडरी) में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।
  • साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा (D.El.Ed) अनिवार्य है।
  • संस्कृत विभाग के लिए, वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष पारंपरिक संस्कृत परीक्षा के साथ 2 साल का शिक्षण डिप्लोमा जरूरी है।

उच्च प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 6 से 8)

  • संबंधित विषय (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत या सामाजिक अध्ययन) में ग्रेजुएशन या शास्त्री डिग्री होनी चाहिए।
  • साथ में बीएड/बीएलएड/बीएससी.एड/एमएड जैसी शिक्षण डिग्री आवश्यक है।
  • उम्मीदवार को REET परीक्षा पास होना भी जरूरी है।

महत्वपूर्ण तारीखें

  • आवेदन की शुरुआत: 7 नवंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 6 दिसंबर 2025
  • बोर्ड का नाम: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
  • वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले rsmssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल पर जाएं।
  • यहां OTR (One Time Registration) की प्रक्रिया पूरी करें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मिले यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

  • सामान्य/ओबीसी/बीसी उम्मीदवार: 600 रुपये
  • एससी/एसटी/पीएच/आरक्षित वर्ग: 400 रुपये
  • फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जा सकेगा।

आयु सीमा और चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे।

सैलरी कितनी मिलेगी?

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-10 पे स्केल के तहत वेतन दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार के अनुसार, इसमें सुविधाओं और ग्रेड पे का भी प्रावधान रहेगा।

ये भी पढ़ें

विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट
शिक्षा
JKBOSE Class 10 Exams 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

07 Nov 2025 02:18 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में 7000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

दिल्ली में टीचर के पदों पर 5346 वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

DSSSSB Teacher Recruitment 2025 Last Date
शिक्षा

Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन

Sarkari Naukri
कोटा

द्वितीय पीयू परीक्षा 28 से, एसएसएलसी की परीक्षा 18 मार्च

बैंगलोर

त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी : राज्यपाल गहलोत

बैंगलोर

परीक्षा मूल्यांकन का मानदेय नहीं मिलने से व्याख्याता नाराज

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.