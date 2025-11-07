Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में 7000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Rajasthan Teacher Vacancy 2025 (Image: Freepik)
Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बार फिर बड़ा मौका आया है। राज्य सरकार ने स्कूलों में 7000 से अधिक टीचर पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। अगर आप भी सरकारी टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है।
RSSB यानि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) दोनों लेवल के लिए पद निकाले गए हैं।
राजस्थान में इस बार शिक्षकों की भर्ती का पैमाना बड़ा है। कुल 7759 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर (संस्कृत और जनरल विभाग) और अपर प्राइमरी टीचर (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन) के पद शामिल हैं।
ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया RSSB की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर पूरी की जा सकती है।
प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5)
उच्च प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 6 से 8)
उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-10 पे स्केल के तहत वेतन दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार के अनुसार, इसमें सुविधाओं और ग्रेड पे का भी प्रावधान रहेगा।
