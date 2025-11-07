Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में 7000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Rajasthan Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बार फिर बड़ा मौका आया है। राज्य सरकार ने स्कूलों में 7000 से अधिक टीचर पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। अगर आप भी सरकारी टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है।