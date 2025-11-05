Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

JKBOSE Class 10 Exams 2025 की डेटशीट में बदलाव किया गया है। विधानसभा उपचुनावों के कारण अब साइंस की परीक्षा 13 नवंबर और हिंदी की परीक्षा 20 नवंबर 2025 को होगी। छात्र नई डेटशीट jkbose.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Rahul Yadav

Nov 05, 2025

JKBOSE Class 10 Exams 2025

JKBOSE Class 10 Exams 2025 (Image: Pexels)

JKBOSE Class 10 Exams 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10 की अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाली परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। यह फैसला विधानसभा उपचुनावों के चलते लिया गया है। अब बोर्ड ने नई तारीखें जारी कर दी हैं जिन्हें छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

कौन-कौन से पेपर की तारीख बदली गई?

नई डेटशीट के अनुसार, अब विज्ञान की परीक्षा 13 नवंबर 2025 को होगी जबकि हिंदी का पेपर 20 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों की तारीखों में भी हल्का बदलाव किया गया है।

बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पहले की तरह ही रहेंगे उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई डेटशीट के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम

वोकेशनल सब्जेक्ट्स: 6 नवंबर 2025

उर्दू/हिंदी: 17 नवंबर 2025

कंप्यूटर साइंस: 19 नवंबर 2025

होम साइंस: 23 नवंबर 2025 (रविवार)

एडिशनल/ऑप्शनल सब्जेक्ट्स: 24 नवंबर 2025

म्यूजिक और सोशल साइंस: 25 नवंबर 2025

पेंटिंग/आर्ट एंड ड्रॉइंग: 26 नवंबर 2025

एक लाख विद्यार्थी परीक्षा में होंगे शामिल

इस परीक्षा में जम्मू डिविजन के विंटर जोन और कश्मीर डिविजन से करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के छात्र भी भाग लेंगे। बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि वे परीक्षा की तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और अंतिम समय तक पूरी मेहनत करें।

सिलेबस में 15% छूट

बोर्ड ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार 85% अंक प्राप्त करना 100% अंक के बराबर माना जाएगा। यह निर्णय तेज गर्मी, भारी बारिश, बाढ़ और क्लाउडबर्स्ट जैसी प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी।

कहां देखें नई डेटशीट?

छात्र जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर नई डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर विषयवार तारीखें और परीक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

JKBOSE Class 10th Revised Date sheet 2025 Download Link

ये भी पढ़ें

QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान
शिक्षा
QS Asia University Rankings 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

05 Nov 2025 07:14 pm

Published on:

05 Nov 2025 07:12 pm

Hindi News / Education News / विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

CAT Admit Card 2025
शिक्षा

WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

WBSSC Recruitment 2025
शिक्षा

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड में जेल वार्डर के पद के लिए आवेदन 7 नवंबर से, 60 हजार से ज्यादा सैलरी, जान लें योग्यता

JSSC Jail Warder Recruitment 2025
शिक्षा

QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान

QS Asia University Rankings 2026
शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Exam City Slip
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.