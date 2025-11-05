विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

JKBOSE Class 10 Exams 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10 की अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाली परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। यह फैसला विधानसभा उपचुनावों के चलते लिया गया है। अब बोर्ड ने नई तारीखें जारी कर दी हैं जिन्हें छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।