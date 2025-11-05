विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

JKBOSE Class 10 Exams 2025 (Image: Pexels)
JKBOSE Class 10 Exams 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10 की अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाली परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। यह फैसला विधानसभा उपचुनावों के चलते लिया गया है। अब बोर्ड ने नई तारीखें जारी कर दी हैं जिन्हें छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
नई डेटशीट के अनुसार, अब विज्ञान की परीक्षा 13 नवंबर 2025 को होगी जबकि हिंदी का पेपर 20 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों की तारीखों में भी हल्का बदलाव किया गया है।
बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा का समय और परीक्षा केंद्र पहले की तरह ही रहेंगे उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वोकेशनल सब्जेक्ट्स: 6 नवंबर 2025
उर्दू/हिंदी: 17 नवंबर 2025
कंप्यूटर साइंस: 19 नवंबर 2025
होम साइंस: 23 नवंबर 2025 (रविवार)
एडिशनल/ऑप्शनल सब्जेक्ट्स: 24 नवंबर 2025
म्यूजिक और सोशल साइंस: 25 नवंबर 2025
पेंटिंग/आर्ट एंड ड्रॉइंग: 26 नवंबर 2025
इस परीक्षा में जम्मू डिविजन के विंटर जोन और कश्मीर डिविजन से करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के छात्र भी भाग लेंगे। बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि वे परीक्षा की तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और अंतिम समय तक पूरी मेहनत करें।
बोर्ड ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार 85% अंक प्राप्त करना 100% अंक के बराबर माना जाएगा। यह निर्णय तेज गर्मी, भारी बारिश, बाढ़ और क्लाउडबर्स्ट जैसी प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी।
छात्र जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर नई डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर विषयवार तारीखें और परीक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
