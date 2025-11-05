Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान

QS Asia University Rankings 2026 संस्थानों के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें एक रैंकिंग देती है। इस बार भी कई भारतीय संस्थान इस लिस्ट में शामिल हैं। आइये देखें लिस्ट।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 05, 2025

QS Asia University Rankings 2026

QS Asia University Rankings 2026 Released(Image-Freepik)

QS Asia University Rankings 2026 जारी कर दिया गया है। भारत ने इस साल जारी हुई QS Asia University Rankings 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार देश की 7 यूनिवर्सिटीज एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। इसमें IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IISc Bengaluru, and Delhi University शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में कई भारतीय संस्थान शामिल हैं। लेकिन टॉप 100 में 7 संस्थानों ने जगह बनाई है।

QS Asia University Rankings 2026: टॉप पर रहा IIT Delhi


Indian Institute of Technology(IIT) Delhi ने इस बार भारत की ओर से सर्वोच्च रैंक हासिल की है। यह एशिया में 59वें स्थान पर रहा और इसका कुल स्कोर 78.6 रहा। IIT Delhi ने रिसर्च, इनोवेशन, टीचिंग क्वालिटी* और एम्प्लॉयबिलिटी के क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं भारत की ओर से दूसरा स्थान Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru को मिला है, जिसे एशिया में 64वीं रैंक दी गई है। इसका स्कोर 76.5 रहा। रिपोर्ट के अनुसार, IISc ने खासकर रिसर्च सिटेशन और एकेडमिक स्टैंडिंग में शानदार प्रदर्शन किया है।

अन्य भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन


IIT Madras, IIT Bombay, IIT Kanpur, and IIT Kharagpur जैसे अन्य संस्थान भी टॉप 100 में शामिल हुए हैं। वहीं, IIT Roorkee and IIT Guwahati टॉप 150 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।

QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग

रैंकसंस्थान का नामस्कोर
59IIT दिल्ली78.6
64IISc बैंगलोर76.5
70IIT मद्रास75.1
71IIT बॉम्बे75.0
77IIT कानपुर73.4
77IIT खड़गपुर73.4
95दिल्ली यूनिवर्सिटी68.5
114IIT रुड़की66.2
115IIT गुवाहाटी66.1
156वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT), वेल्लोर57.7
206मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल50.7

एशिया के टॉप 10 संस्थान

रैंकविश्वविद्यालय का नाम
1द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग
2पेकिंग यूनिवर्सिटी
3नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर (NTU सिंगापुर)
3नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS)
5फुदान यूनिवर्सिटी
6द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
7सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग (CityUHK)
7द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग (CUHK)
9सिंघुआ यूनिवर्सिटी
10द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Nov 2025 11:40 am

Published on:

05 Nov 2025 11:39 am

Hindi News / Education News / QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Exam City Slip
शिक्षा

अमृता विश्वविद्यापीठम ने यूनेस्को चेयर की स्थापना की

समाचार

Punjab National Bank LBO Recruitment: पंजाब नेशनल बैंक में निकली बंपर वैकेंसी, LBO के 750 पदों पर होगी भर्ती

Punjab National Bank LBO Recruitment
शिक्षा

NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर के 90 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा भी कर पाएंगे अप्लाई

NABARD Recruitment 2025
शिक्षा

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी में होमगार्ड के पदों के लिए होगी भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन, देखें नोटिस

UP Home Guard Vacancy 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.