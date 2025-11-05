QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान

QS Asia University Rankings 2026 Released(Image-Freepik)
QS Asia University Rankings 2026 जारी कर दिया गया है। भारत ने इस साल जारी हुई QS Asia University Rankings 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार देश की 7 यूनिवर्सिटीज एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। इसमें IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IISc Bengaluru, and Delhi University शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में कई भारतीय संस्थान शामिल हैं। लेकिन टॉप 100 में 7 संस्थानों ने जगह बनाई है।
Indian Institute of Technology(IIT) Delhi ने इस बार भारत की ओर से सर्वोच्च रैंक हासिल की है। यह एशिया में 59वें स्थान पर रहा और इसका कुल स्कोर 78.6 रहा। IIT Delhi ने रिसर्च, इनोवेशन, टीचिंग क्वालिटी* और एम्प्लॉयबिलिटी के क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं भारत की ओर से दूसरा स्थान Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru को मिला है, जिसे एशिया में 64वीं रैंक दी गई है। इसका स्कोर 76.5 रहा। रिपोर्ट के अनुसार, IISc ने खासकर रिसर्च सिटेशन और एकेडमिक स्टैंडिंग में शानदार प्रदर्शन किया है।
IIT Madras, IIT Bombay, IIT Kanpur, and IIT Kharagpur जैसे अन्य संस्थान भी टॉप 100 में शामिल हुए हैं। वहीं, IIT Roorkee and IIT Guwahati टॉप 150 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।
|रैंक
|संस्थान का नाम
|स्कोर
|59
|IIT दिल्ली
|78.6
|64
|IISc बैंगलोर
|76.5
|70
|IIT मद्रास
|75.1
|71
|IIT बॉम्बे
|75.0
|77
|IIT कानपुर
|73.4
|77
|IIT खड़गपुर
|73.4
|95
|दिल्ली यूनिवर्सिटी
|68.5
|114
|IIT रुड़की
|66.2
|115
|IIT गुवाहाटी
|66.1
|156
|वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT), वेल्लोर
|57.7
|206
|मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल
|50.7
|रैंक
|विश्वविद्यालय का नाम
|1
|द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग
|2
|पेकिंग यूनिवर्सिटी
|3
|नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर (NTU सिंगापुर)
|3
|नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS)
|5
|फुदान यूनिवर्सिटी
|6
|द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
|7
|सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग (CityUHK)
|7
|द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग (CUHK)
|9
|सिंघुआ यूनिवर्सिटी
|10
|द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी
