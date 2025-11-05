QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान



Indian Institute of Technology(IIT) Delhi ने इस बार भारत की ओर से सर्वोच्च रैंक हासिल की है। यह एशिया में 59वें स्थान पर रहा और इसका कुल स्कोर 78.6 रहा। IIT Delhi ने रिसर्च, इनोवेशन, टीचिंग क्वालिटी* और एम्प्लॉयबिलिटी के क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं भारत की ओर से दूसरा स्थान Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru को मिला है, जिसे एशिया में 64वीं रैंक दी गई है। इसका स्कोर 76.5 रहा। रिपोर्ट के अनुसार, IISc ने खासकर रिसर्च सिटेशन और एकेडमिक स्टैंडिंग में शानदार प्रदर्शन किया है।