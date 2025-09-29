AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

AIBE 20 Registration 2025 को लेकर अहम अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-XX) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 29 सितंबर 2025 शुरू होगी। फीस जमा करने की शुरुआत 29 सितंबर 2025 से, आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 तय की गई है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है। फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 15 नवंबर 2025 है। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।