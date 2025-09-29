Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

आवेदक ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय से 3 साल या 5 साल का एलएलबी कोर्स पूरा किया हो। साथ ही उम्मीदवार का नामांकन किसी राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में होना आवश्यक है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2025

AIBE 20 Registration 2025 begins

AIBE 20 Registration 2025 begins(Image-Freepik)

AIBE 20 Registration 2025 को लेकर अहम अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-XX) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 29 सितंबर 2025 शुरू होगी। फीस जमा करने की शुरुआत 29 सितंबर 2025 से, आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 तय की गई है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है। फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 15 नवंबर 2025 है। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।

AIBE 20 Registration: योग्यता मानदंड

आवेदक ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय से 3 साल या 5 साल का एलएलबी कोर्स पूरा किया हो। साथ ही उम्मीदवार का नामांकन किसी राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में होना आवश्यक है। वहीं परीक्षा देने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अभ्यर्थी तब तक प्रयास कर सकते हैं जब तक वे परीक्षा पास न कर लें। पासिंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक, एससी, एसटी एवं दिव्यांग वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक तय किया गया है।

AIBE 20 Required Documents: आवेदन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

एलएलबी डिग्री प्रमाणपत्र
राज्य बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट
मान्य फोटो आईडी प्रूफ
पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
PwD सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
एलएलबी की मार्कशीट

AIBE 20 Registration: ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार allindiabarexamination.com पर जाएं।
"New Registration" पर क्लिक कर अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करें।
एप्लीकेशन फॉर्म में व्यक्तिगत डिटेल, संपर्क जानकारी और शैक्षिक योग्यता भरें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

29 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Education News / AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Diwali 2025 Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Diwali 2025 school holidays in India, Diwali 2025 holidays in UP Bihar Rajasthan, Diwali vacation 2025 school college closure,
शिक्षा

आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

जयपुर

GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

GATE 2026 registration date extended, IIT Guwahati GATE 2026, gate2026.iitg.ac.in registration, GATE 2026 application last date,
शिक्षा

UP में इस तारीख को अवकाश की घोषणा, सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद, CM योगी का ऐलान

UP School Closed News
शिक्षा

AIIMS गोरखपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल्स

AIIMS Gorakhpur vacancy
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.