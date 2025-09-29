AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

AIBE 20 Registration 2025 begins(Image-Freepik)
AIBE 20 Registration 2025 को लेकर अहम अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-XX) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 29 सितंबर 2025 शुरू होगी। फीस जमा करने की शुरुआत 29 सितंबर 2025 से, आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 तय की गई है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है। फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 15 नवंबर 2025 है। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।
आवेदक ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय से 3 साल या 5 साल का एलएलबी कोर्स पूरा किया हो। साथ ही उम्मीदवार का नामांकन किसी राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में होना आवश्यक है। वहीं परीक्षा देने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अभ्यर्थी तब तक प्रयास कर सकते हैं जब तक वे परीक्षा पास न कर लें। पासिंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक, एससी, एसटी एवं दिव्यांग वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक तय किया गया है।
एलएलबी डिग्री प्रमाणपत्र
राज्य बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट
मान्य फोटो आईडी प्रूफ
पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
PwD सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
एलएलबी की मार्कशीट
रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार allindiabarexamination.com पर जाएं।
"New Registration" पर क्लिक कर अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करें।
एप्लीकेशन फॉर्म में व्यक्तिगत डिटेल, संपर्क जानकारी और शैक्षिक योग्यता भरें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग