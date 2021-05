15th Atal Online Faculty Development Program 2021-22: आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक करेंगे 15वीं अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोगाम को लांच

15th Atal Online Faculty Development Program 2021-22: शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' एआईसीटीई द्वारा आज यानि 17 मई को आयोजित अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) कैलेंडर को लॉन्च करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक ट्वीट के माध्यम से 16 मई को यह जानकारी दी है।

Read More: केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ 17 मई को करेंगे वर्चुअल मीटिंग

शिक्षा मंत्री पोखिरयाल द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक 17 मई 2021 को दोपहर 3:30 बजे 15वें अटल ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम 2021-22 उद्घाटन में भाग लेंगे। आज ही के दिन सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी आयोजित होगी। इस मीटिंग में कोरोना के चलते प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 और आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी कुछ फैसला ले सकते हैं।

#AICTEdge Hon'ble Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' ji would be Chief Guest at 'Calendar launch of #AICTE Training & Learning ( #ATAL ) Academy #online #FDP 2021-22 & inauguration of 15 online FDP' on May 17, 2021 at 3pm. Watch LIVE on https://t.co/nDDTkIuQ4j pic.twitter.com/D3u7bXjuwX

Minister of Education, Government of India Shri @DrRPNishank will be virtually attending the launch and inauguration of the 15th Atal Online Faculty Development Program 2021-22 on 17th May 2021 at 3.30 PM. @aicte_India pic.twitter.com/R6NrKRxfYx