NEP 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ 17 मई को करेंगे वर्चुअल मीटिंग, बैठक में इन बिंदुओं पर होगी विशेष चर्चा

National Education Policy 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 17 मई को वर्चुअल मीट में हिस्सा लेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों से बातचीत की जाएगी। इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना महामारी के प्रभाव पर भी चर्चा होगी। NEP 2020 के कई एजेंडे भी शामिल होंगे जिन पर बैठक में चर्चा होगी। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को सुविधाएं मुहैया करवाने पर भी चर्चा हो सकती है।

Education Minister & all state education secretaries virtually meet on 17th May

शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोमवार को लगभग सभी राज्य के शिक्षा सचिव से मिलेंगे। बैठक का शीर्ष एजेंडा कोविड -19 महामारी से ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र पर इसका प्रभाव होगा। नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और राज्यों द्वारा की गई तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, "कोविड -19 की दूसरी लहर के बाद राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ शिक्षा मंत्री की यह पहली वर्चुअल बैठक है।

'शिक्षा पर कोविड -19 का प्रभाव' 17 मई को होने वाली चर्चा का मुख्य बिंदु होगा। शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और कई राज्यों की समीक्षा भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिक्षा मंत्री पोखरियाल राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए की गई तैयारी और महामारी में बिना किसी नुकसान के छात्र अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम को कैसे जारी रख सकते हैं, इसकी भी समीक्षा करेंगे। इससे पहले, शिक्षा मंत्रालय ने मई में होने वाली उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की थी।

