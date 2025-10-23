AICTE का देशभर के कॉलेजों को निर्देश, NIOS से पास छात्रों को एडमिशन में नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत

AICTE(Image-Official)
AICTE ने NIOS से पास छात्रों के एडमिशन को लेकर अहम और जरुरी निर्देश जारी किये हैं। All India Council for Technical Education(AICTE) ने हाल ही में उन शैक्षणिक संस्थानों को कड़ी चेतावनी जारी की है जो National Institute of Open Schooling(NIOS) से सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों को प्रवेश देने से मना कर रहे हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि NIOS की योग्यता उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए पूरी तरह मान्य है। ऐसे संस्थानों की यह प्रथा न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों के शिक्षा के अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
AICTE ने अपने बयान में कहा है कि उसे कई ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिनमें बताया गया कि कुछ एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों ने NIOS से 12वीं पास छात्रों को एडमिशन देने से इंकार कर दिया, जबकि वे सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। AICTE ने स्पष्ट किया कि NIOS भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) और राज्य बोर्डों के समान मान्यता प्राप्त है।
तकनीकी शिक्षा नियामक ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे NIOS से पास छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के छात्रों के समान अवसर दें। AICTE ने यह भी कहा कि NIOS से प्राप्त 12वीं की मार्कशीट पूरी तरह वैध है और ऐसे छात्र कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए पात्र हैं। इस कदम से NIOS से पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग