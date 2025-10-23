AICTE का देशभर के कॉलेजों को निर्देश, NIOS से पास छात्रों को एडमिशन में नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत

AICTE ने NIOS से पास छात्रों के एडमिशन को लेकर अहम और जरुरी निर्देश जारी किये हैं। All India Council for Technical Education(AICTE) ने हाल ही में उन शैक्षणिक संस्थानों को कड़ी चेतावनी जारी की है जो National Institute of Open Schooling(NIOS) से सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों को प्रवेश देने से मना कर रहे हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि NIOS की योग्यता उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए पूरी तरह मान्य है। ऐसे संस्थानों की यह प्रथा न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों के शिक्षा के अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।