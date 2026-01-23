AIIMS CRE Result 2025 आउट, 3496 पदों के लिए उम्मीदवारों का लंबा इंतजार खत्म

AIIMS CRE Result 2025 Out: देश के बड़े मेडिकल संस्थानों (AIIMS) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) 2025 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के आने के साथ हजारों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। सफल कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में मौजूद है। इस लिस्ट में उम्मीदवार अपना रोल नंबर, कैटेगरी, अंक और अपनी रैंक आसानी से चेक कर सकते हैं।