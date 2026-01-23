23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

शिक्षा

AIIMS CRE Result 2025 आउट, 3496 पदों के लिए उम्मीदवारों का लंबा इंतजार खत्म

AIIMS 3496 Posts Selection List: एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। ग्रुप बी और सी के 3496 पदों के लिए सफल कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। जानिए क्या है रिजल्ट चेक करने का पूरा तरीका और अगले स्टेप्स की जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 23, 2026

AIIMS CRE Result 2025

AIIMS CRE Result 2025 Out

AIIMS CRE Result 2025 Out: देश के बड़े मेडिकल संस्थानों (AIIMS) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) 2025 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के आने के साथ हजारों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। सफल कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में मौजूद है। इस लिस्ट में उम्मीदवार अपना रोल नंबर, कैटेगरी, अंक और अपनी रैंक आसानी से चेक कर सकते हैं।

AIIMS Recruitment 3496 Posts: अगस्त 2025 में हुई थी परीक्षा

एम्स की यह भर्ती परीक्षा (CRE) पिछले साल 25, 26 और 27 अगस्त 2025 को देशभर के अलग-अलग शहरों में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा ग्रुप बी और ग्रुप सी के अलग-अलग पदों को भरने के लिए ली गई थी। खास बात यह है कि, इस भर्ती के जरिए न केवल एम्स, बल्कि केंद्र सरकार के अन्य संस्थानों में भी खाली पदों को भरा जाएगा।

AIIMS CRE Result 2025 Out: 3496 पदों पर होगी बंपर भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,496 पदों को भरा जाएगा। इसमें एम्स के कई संस्थानों में क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), लैब टेक्नोलॉजिस्ट और प्रशासनिक पदों पर भर्तियां होंगी। अगस्त 2025 में आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

AIIMS CRE Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट

सफल उम्मीदवारों की लिस्ट एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर अपलोड कर दी गई है। कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं-

  • सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
  • होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में Common Recruitment Examination के लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां अलग-अलग पोस्ट कोड के मुताबिक रिजल्ट की पीडीएफ फाइलें दी गई हैं।
  • PDF में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर डालें और रिजल्ट देखें।

एम्स ने हर पद के लिए अलग-अलग पीडीएफ फाइल जारी की है। इसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी और रैंक की जानकारी दी गई है। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे उसी पीडीएफ को चेक करें जिसके लिए उन्होंने परीक्षा दी थी।

इस लिंक से सीधे चेक करें अपना रिजल्ट

AIIMS Group B C Result List: कब शुरू होगा प्रेफरेंस प्रोसेस

लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए अब अगला कदम बेहद खास है। अब कैंडिडेट्स अपनी पसंद के संस्थान और पद के लिए प्रेफरेंस देनी होगी। यह प्रोसेस 27 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर, 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों को पोर्टल पर जाकर मौजूद विकल्पों में से यह चुनना होगा कि वे किस एम्स संस्थान या किस पद पर पहले जॉइन करना चाहते हैं। इसके बाद पदों और मेरिट के आधार पर संस्थानों का आवंटन किया जाएगा।

Published on:

Hindi News / Education News / AIIMS CRE Result 2025 आउट, 3496 पदों के लिए उम्मीदवारों का लंबा इंतजार खत्म

