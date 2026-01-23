Bihar ANM Result 2026: बिहार 5,006 एएनएम भर्ती रिजल्ट, कैटेगरी वाइज देखें कटऑफ की पूरी लिस्ट

शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए अब अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। यह प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी, 2026 तक चलेगी। वेरिफिकेशन का काम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (SIHFW), शेखपुरा, पटना में आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने सभी मूल कागजात और पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स के साथ तय समय पर सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने साफ किया है कि, केवल कटऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले और शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। किसी भी जरूरी अपडेट के लिए कैंडिडेट्स केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें।