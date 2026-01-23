Bihar ANM Result 2026: बिहार 5,006 एएनएम भर्ती रिजल्ट, कैटेगरी वाइज देखें कटऑफ की पूरी लिस्ट

Bihar ANM Result 2026
Bihar ANM Result 2026: बिहार में सरकारी नर्स बनने की तैयारी कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB) ने एएनएम (ANM) भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत प्रदेश में कुल 5,006 रिक्त पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं-
रिजल्ट के साथ ही विभाग ने कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी कर दिया है, जो इस तरह से हैं-
शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए अब अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। यह प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी, 2026 तक चलेगी। वेरिफिकेशन का काम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (SIHFW), शेखपुरा, पटना में आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने सभी मूल कागजात और पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स के साथ तय समय पर सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने साफ किया है कि, केवल कटऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले और शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। किसी भी जरूरी अपडेट के लिए कैंडिडेट्स केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
