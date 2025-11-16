AIIMS INI CET Result 2025 हो गया जारी, सीधे इस लिंक से देख लें अपना रिजल्ट

AIIMS INI CET Result 2025(Image-Freepik)
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ने 9 नवंबर 2025 को आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) पोस्टग्रेजुएट परीक्षा का रोल नंबर-वार रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट जनवरी 2026 सत्र के लिए घोषित किया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होमपेज में मौजूद “List of qualified candidates in INI-CET January 2026 session” लिंक पर क्लिक करने पर रिजल्ट की पीडीएफ अपने आप डाउनलोड हो जाती है, जिसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
INI-CET परीक्षा देश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। इन कोर्सेज में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), मास्टर ऑफ सर्जरी (MS), डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (DM), मास्टर ऑफ चिरुर्गिए (M.Ch) और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) शामिल हैं। इन कोर्सों में एडमिशन AIIMS नई दिल्ली सहित देशभर के अन्य एम्स संस्थानों, JIPMER पुडुचेरी, PGIMER चंडीगढ़, NIMHANS बेंगलुरु और SCTIMST तिरुवनंतपुरम में मिलता है।
रिजल्ट के साथ ही AIIMS ने पीजी रिसर्च मेथडोलॉजी परीक्षा के लिए संशोधित पात्रता लिस्ट भी जारी की है। यह परीक्षा 28 और 29 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जनवरी 2026 सत्र के लिए DM और M.Ch कोर्सेज में एडमिशन के लिए INI-SS की अंतिम सीट स्थिति भी सार्वजनिक कर दी गई है।
रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद AIIMS INI CET Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ खुल जाएगा।
सेव या डाउनलोड के ऑप्शन से रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।
