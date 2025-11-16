AIIMS INI CET Result 2025 हो गया जारी, सीधे इस लिंक से देख लें अपना रिजल्ट

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ने 9 नवंबर 2025 को आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) पोस्टग्रेजुएट परीक्षा का रोल नंबर-वार रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट जनवरी 2026 सत्र के लिए घोषित किया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होमपेज में मौजूद “List of qualified candidates in INI-CET January 2026 session” लिंक पर क्लिक करने पर रिजल्ट की पीडीएफ अपने आप डाउनलोड हो जाती है, जिसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।