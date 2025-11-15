IBPS Clerk Exam Date 2025: फिर बढ़ी क्लर्क भर्ती में वैकेंसी, अब 1500 से ज्यादा सीटों पर होगा चयन

Patrika LogoSwitch to English

IBPS Clerk Exam Date 2025: फिर बढ़ी क्लर्क भर्ती में वैकेंसी, अब 1500 से ज्यादा सीटों पर होगा चयन

IBPS Clerk Exam: इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को इसके परिणाम का इंतजार है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 15, 2025

IBPS Clerk Exam

IBPS Clerk Exam Vacancy(Image-Freepik)

IBPS Clerk Recruitment 2025 में उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। संस्थान ने एक बार फिर पदों की संख्या बढ़ा दी है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में 13,533 की बजाय कुल 15,684 रिक्तियों पर नियुक्ति की जाएगी। यह दूसरी बार है जब IBPS ने इस बहाली में वैकेंसी बढ़ोतरी की है। ताजा अपडेट में 2,151 नए पद जोड़े गए हैं। इससे पहले शुरुआती नोटिफिकेशन में 10,277 पद थे, जिनमें 2,837 पद जोड़कर कुल संख्या 13,533 की गई थी। इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को इसके परिणाम का इंतजार है। पदों की संख्या बढ़ने के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि प्रीलिम्स की कटऑफ पिछले अनुमान की तुलना में कम रह सकती है। प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

IBPS Clerk Exam Date 2025: ये होता है परीक्षा पैटर्न


आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा 120 मिनट की होती है, जिसमें कुल 155 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा का कुल अंक 200 होता है। इस परीक्षा में सामान्य और वित्तीय जागरूकता से 50 अंकों के 40 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 40 अंकों के 40 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 60 अंकों के 40 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 अंकों के 35 प्रश्न शामिल रहते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद स्थानीय भाषा के ज्ञान का टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने अपने राज्य की स्थानीय भाषा को कक्षा 10वीं या उससे ऊपर की शिक्षा में विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें इस टेस्ट से छूट मिल जाएगी। प्रीलिम्स और मेन्स दोनों ही परीक्षाओं के MCQ प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। अंतिम चयन सूची केवल मेन्स परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

IBPS Clerk Exam: कहां कितनी वैकेंसी?

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशSCSTOBCEWSURकुल
अंडमान व निकोबार00211316
आंध्र प्रदेश773311042200462
अरुणाचल प्रदेश015022441
असम264410236189397
बिहार118420172365760
चंडीगढ़10201215
छत्तीसगढ़34971328142314
दादरा नगर हवेली / दमन दीव012132844
दिल्ली39197323125279
गोवा0815972104
गुजरात761642951054691109
हरियाणा320471594188
हिमाचल प्रदेश324251360134
जम्मू व कश्मीर151645076
झारखंड27603124126268
कर्नाटक2141083381355911386
केरल3518934195354
लद्दाख010078
लक्षद्वीप010067
मध्य प्रदेश14219114093392958
महाराष्ट्र1661424371597301634
मणिपुर011343048
मेघालय04001317
मिज़ोरम08021929
नागालैंड011012234
ओडिशा871266654239572
पुडुचेरी10511926
पंजाब11207433164383
राजस्थान67537737174408
सिक्किम03311825
तमिलनाडु24793221165231217
तेलंगाना61278132161362
त्रिपुरा514033456
उत्तर प्रदेश5892875427211382781
उत्तराखंड1107778103
पश्चिम बंगाल256522371024391086

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Nov 2025 05:06 pm

Hindi News / Education News / IBPS Clerk Exam Date 2025: फिर बढ़ी क्लर्क भर्ती में वैकेंसी, अब 1500 से ज्यादा सीटों पर होगा चयन

