IBPS Clerk Exam Date 2025: फिर बढ़ी क्लर्क भर्ती में वैकेंसी, अब 1500 से ज्यादा सीटों पर होगा चयन

IBPS Clerk Recruitment 2025 में उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। संस्थान ने एक बार फिर पदों की संख्या बढ़ा दी है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में 13,533 की बजाय कुल 15,684 रिक्तियों पर नियुक्ति की जाएगी। यह दूसरी बार है जब IBPS ने इस बहाली में वैकेंसी बढ़ोतरी की है। ताजा अपडेट में 2,151 नए पद जोड़े गए हैं। इससे पहले शुरुआती नोटिफिकेशन में 10,277 पद थे, जिनमें 2,837 पद जोड़कर कुल संख्या 13,533 की गई थी। इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को इसके परिणाम का इंतजार है। पदों की संख्या बढ़ने के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि प्रीलिम्स की कटऑफ पिछले अनुमान की तुलना में कम रह सकती है। प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा 120 मिनट की होती है, जिसमें कुल 155 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा का कुल अंक 200 होता है। इस परीक्षा में सामान्य और वित्तीय जागरूकता से 50 अंकों के 40 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 40 अंकों के 40 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 60 अंकों के 40 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 अंकों के 35 प्रश्न शामिल रहते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद स्थानीय भाषा के ज्ञान का टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने अपने राज्य की स्थानीय भाषा को कक्षा 10वीं या उससे ऊपर की शिक्षा में विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें इस टेस्ट से छूट मिल जाएगी। प्रीलिम्स और मेन्स दोनों ही परीक्षाओं के MCQ प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। अंतिम चयन सूची केवल मेन्स परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
|राज्य / केंद्रशासित प्रदेश
|SC
|ST
|OBC
|EWS
|UR
|कुल
|अंडमान व निकोबार
|0
|0
|2
|1
|13
|16
|आंध्र प्रदेश
|77
|33
|110
|42
|200
|462
|अरुणाचल प्रदेश
|0
|15
|0
|2
|24
|41
|असम
|26
|44
|102
|36
|189
|397
|बिहार
|118
|4
|201
|72
|365
|760
|चंडीगढ़
|1
|0
|2
|0
|12
|15
|छत्तीसगढ़
|34
|97
|13
|28
|142
|314
|दादरा नगर हवेली / दमन दीव
|0
|12
|1
|3
|28
|44
|दिल्ली
|39
|19
|73
|23
|125
|279
|गोवा
|0
|8
|15
|9
|72
|104
|गुजरात
|76
|164
|295
|105
|469
|1109
|हरियाणा
|32
|0
|47
|15
|94
|188
|हिमाचल प्रदेश
|32
|4
|25
|13
|60
|134
|जम्मू व कश्मीर
|1
|5
|16
|4
|50
|76
|झारखंड
|27
|60
|31
|24
|126
|268
|कर्नाटक
|214
|108
|338
|135
|591
|1386
|केरल
|35
|1
|89
|34
|195
|354
|लद्दाख
|0
|1
|0
|0
|7
|8
|लक्षद्वीप
|0
|1
|0
|0
|6
|7
|मध्य प्रदेश
|142
|191
|140
|93
|392
|958
|महाराष्ट्र
|166
|142
|437
|159
|730
|1634
|मणिपुर
|0
|11
|3
|4
|30
|48
|मेघालय
|0
|4
|0
|0
|13
|17
|मिज़ोरम
|0
|8
|0
|2
|19
|29
|नागालैंड
|0
|11
|0
|1
|22
|34
|ओडिशा
|87
|126
|66
|54
|239
|572
|पुडुचेरी
|1
|0
|5
|1
|19
|26
|पंजाब
|112
|0
|74
|33
|164
|383
|राजस्थान
|67
|53
|77
|37
|174
|408
|सिक्किम
|0
|3
|3
|1
|18
|25
|तमिलनाडु
|247
|9
|322
|116
|523
|1217
|तेलंगाना
|61
|27
|81
|32
|161
|362
|त्रिपुरा
|5
|14
|0
|3
|34
|56
|उत्तर प्रदेश
|589
|28
|754
|272
|1138
|2781
|उत्तराखंड
|11
|0
|7
|7
|78
|103
|पश्चिम बंगाल
|256
|52
|237
|102
|439
|1086
