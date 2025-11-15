IBPS Clerk Exam Date 2025: फिर बढ़ी क्लर्क भर्ती में वैकेंसी, अब 1500 से ज्यादा सीटों पर होगा चयन



आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा 120 मिनट की होती है, जिसमें कुल 155 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा का कुल अंक 200 होता है। इस परीक्षा में सामान्य और वित्तीय जागरूकता से 50 अंकों के 40 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 40 अंकों के 40 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 60 अंकों के 40 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 अंकों के 35 प्रश्न शामिल रहते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद स्थानीय भाषा के ज्ञान का टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने अपने राज्य की स्थानीय भाषा को कक्षा 10वीं या उससे ऊपर की शिक्षा में विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें इस टेस्ट से छूट मिल जाएगी। प्रीलिम्स और मेन्स दोनों ही परीक्षाओं के MCQ प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। अंतिम चयन सूची केवल मेन्स परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।