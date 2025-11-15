Patrika LogoSwitch to English

Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली आज से शुरू, जान लें सभी जरुरी तारीख

Territorial Army (TA) भारतीय नागरिकों के लिए ऐसा माध्यम है जिसमें वे अपनी नियमित नौकरी या व्यवसाय जारी रखते हुए भी देश सेवा का मौका पा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 15, 2025

Territorial Army Recruitment

Territorial Army Recruitment(Image-Official)

Territorial Army (TA) में बड़ी संख्या में पदों पर बहाली के लिए भर्ती रैलियां आज 15 नवंबर 2025 से देशभर के कई राज्यों में शुरू हो गई हैं। अलग-अलग जोनों के लिए यह रैलियां निर्धारित तिथियों और स्थानों पर आयोजित होंगी। पहले चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

Territorial Army Recruitment 2025: जान लें डिटेल्स


जोन 1: दिल्ली और हरियाणा

पद: सोल्जर जीडी
कुल वैकेंसी: 716
आयु सीमा: 18–42 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 10वीं पास, 45% अंकों के साथ।

जोन 1 रैली शेड्यूल (28 नवंबर-10 दिसंबर 2025)
28 नवंबर: रोहतक, कुरुक्षेत्र
29 नवंबर: झज्जर, पलवल, नूह
01 दिसंबर: सोनीपत, अंबाला
02 दिसंबर: गुरुग्राम, रेवाड़ी
03 दिसंबर: भिवानी, यमुनानगर
04 दिसंबर: चरखी दादरी, सिरसा
05 दिसंबर: हिसार, फतेहाबाद
06 दिसंबर: जींद, करनाल
08 दिसंबर: महेंद्रगढ़, कैथल
09 दिसंबर: पानीपत, फरीदाबाद
10 दिसंबर: एनसीटी दिल्ली

जोन 2: मध्य कमान (यूनिटों के लिए भर्ती)

पदों का विवरण
सैनिक (GD)- 752 पद
सैनिक (सर्वे)- 06
सैनिक (रीग)- 07
विशेष पद- शेफ, कारीगर, स्वास्थ्य ट्रेजर, दर्जी, हाउसक्रोयर इत्यादि
कुल विभिन्न श्रेणियों में कई पद
चयनित उम्मीदवारों को मध्य कमान की किसी भी TA यूनिट में नियुक्त किया जा सकेगा।

जोन 2 रैली स्थान एवं आयोजन इकाइयां
सोफीपुर लांग रेंज, मेरठ कैंट (UP)
153 इन्फैंट्री बटालियन (TA) डोगरा
महार रेजिमेंट सेंटर, सागर (MP)
108 इन्फैंट्री बटालियन (TA) महार
रोग्गेडुंगा, बेरहमपुर (गंजाम, ओडिशा)
120 इन्फैंट्री बटालियन (TA) बिहार
मुख्यालय कोसा, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
155 इन्फैंट्री बटालियन (TA) जैफ रिफ
भर्ती जिन यूनिटों के लिए की जा रही है

108, 111, 114, 120, 151, 153, 155 (TA यूनिट)

लिखित परीक्षा

दूसरा चरण लिखित परीक्षा का होगा।
तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू होगी।

आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

(मूल+सत्यापित कॉपी के 2 सेट)

उम्मीदवारों को निम्न डाक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे
डोमिसाइल प्रमाणपत्र
चरित्र प्रमाणपत्र (सरपंच/SHO/स्कूल प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित)
जाति प्रमाणपत्र
पासपोर्ट साइज फोटो (20 रंगीन फोटो—कंप्यूटर प्रिंट स्वीकार नहीं)
शैक्षणिक योग्यता की सभी मूल अंकतालिकाएं
आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटोकॉपी
अविवाहित/विवाहित प्रमाणपत्र (निर्धारित अधिकारियों द्वारा जारी)

Territorial Army: टेरिटोरियल आर्मी क्या है?


Territorial Army (TA) भारतीय नागरिकों के लिए ऐसा माध्यम है जिसमें वे अपनी नियमित नौकरी या व्यवसाय जारी रखते हुए भी देश सेवा का मौका पा सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक बल है, जिसमें चयनित व्यक्तियों को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर बुलाया जाता है। यह नियमित सेना की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है। 1948 में स्थापित TA ने 1962, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी यह बल सक्रिय रूप से योगदान देता है।
यह नियमित नौकरी की तरह स्थायी रोजगार नहीं देता, बल्कि सेवा एक स्वैच्छिक जिम्मेदारी होती है।

