Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली आज से शुरू, जान लें सभी जरुरी तारीख



Territorial Army (TA) भारतीय नागरिकों के लिए ऐसा माध्यम है जिसमें वे अपनी नियमित नौकरी या व्यवसाय जारी रखते हुए भी देश सेवा का मौका पा सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक बल है, जिसमें चयनित व्यक्तियों को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर बुलाया जाता है। यह नियमित सेना की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है। 1948 में स्थापित TA ने 1962, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी यह बल सक्रिय रूप से योगदान देता है।

यह नियमित नौकरी की तरह स्थायी रोजगार नहीं देता, बल्कि सेवा एक स्वैच्छिक जिम्मेदारी होती है।