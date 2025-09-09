AIIMS NORCET 9 Intimation Slip: एम्स ने जारी की इंटिमेशन स्लिप, जानें किस शहर में होगी आपकी परीक्षा? ऐसे करें डाउनलोड

AIIMS NORCET 9 Exam: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने 2025 में होने वाली नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (NORCET) 9 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इस स्लिप की मदद से उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र और आवंटित परीक्षा शहर के बारे में आवश्यक जानकारी प्रप्त कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को यात्रा और आवास की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि ये इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ट 12 सितंबर, 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों इंटिमेशन स्लिप की मदद से अपने शहर के आवंटन की तुरंत जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस।