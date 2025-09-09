Patrika LogoSwitch to English

AIIMS NORCET 9 Intimation Slip: एम्स ने जारी की इंटिमेशन स्लिप, जानें किस शहर में होगी आपकी परीक्षा? ऐसे करें डाउनलोड

AIIMS NORCET 9 Intimation Slip 2025: एम्स ने 2025 में होने वाली नॉरसेट परीक्षा के लिए इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इस स्लिप के जरिए आप परीक्षा केंद्र और शहर का पता लगा सकते हैं। इसे आप aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 09, 2025

AIIMS NORCET 9 intimation slip 2025
एम्स 2025 नॉरसेट परीक्षा के लिए इंटिमेशन स्लिप जारी। (Image Source: Chatgpt)

AIIMS NORCET 9 Exam: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने 2025 में होने वाली नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (NORCET) 9 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इस स्लिप की मदद से उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र और आवंटित परीक्षा शहर के बारे में आवश्यक जानकारी प्रप्त कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को यात्रा और आवास की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

एडमिट कार्ड से अलग है इंटिमेशन स्लिप (Admit Card And Intimation Slip)

इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि ये इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ट 12 सितंबर, 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों इंटिमेशन स्लिप की मदद से अपने शहर के आवंटन की तुरंत जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस।

कैसे डाउनलोड करें इंटिमेशन स्लिप (How To Download Intimation Slip)

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं - एम्स परीक्षा पोर्टल aiimsexams.ac.in
  • इसके बाद सामान्य भर्ती परीक्षा चुनें
  • NORCET 9 अधिसूचना के अंतर्गत विवरण देखें पर क्लिक करें
  • अपने उम्मीदवार आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें
  • इसके बाद आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप मिल जाएगी
  • संदर्भ के लिए पर्ची डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

09 Sept 2025 11:44 am

Published on:

09 Sept 2025 11:31 am

Hindi News / Education News / AIIMS NORCET 9 Intimation Slip: एम्स ने जारी की इंटिमेशन स्लिप, जानें किस शहर में होगी आपकी परीक्षा? ऐसे करें डाउनलोड

